Экономический экспорт заявил об упрощении международного сотрудничества с Ираном

Он в интервью ИРНА заявил, что с заверением срока Трампа, трампизм также закончится. «Кажется, что новая администрация США не будет продолжать прежний идиотический путь».

Бывший замглавы «Финанс Бизнес Банк» также отметил, что выход США из таких международных соглашений, так Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), нанес тяжелый ущерб авторитету Вашингтона как надежный партнер.

Он назвал санкции США против Ирана экономическим терроризмом, добавив, что Вашингтон даже проигнорировал призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к отмене всех санкций во время пандемии Covid-19, а министерство финансов США продолжало вводить новые санкции против Ирана.

Указав на приход Джо Байдена к власти и мировая надежда на изменение международного поведения США, Акулиничев заявил, что российские бизнесмены также стремятся к развитию экономических связей с Ираном. «Многие из них даже не хотят ожидать до отмены санкций против Ирана», добавил он.

Он выразил надежду на увеличение торгового оборота между Ираном и Россией и активизации иранских и российских банков для упрощения финансовых отношений.