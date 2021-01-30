Иран и Беларусь обсудили проведение заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

"Посол Ирана в Минске и заместитель Министра промышленности Республики обсудили торгово-экономическое сотрудничество двух стран", говорится в сообщении пресс-службы иранской дипмиссии.

Стороны, в частности, обсудили пути расширения экономического сотрудничества и увеличения товарооборота между двумя странами.

Кроме того, были обсуждены подготовка и проведение 15-го заседания постоянной белорусско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Напомним, что 14-е заседание постоянной белорусско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло 23 января 2018 года в Тегеране.