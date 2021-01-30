Иранские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по стрельбе

Чемпионат Азии по стрельбе 29-30 января проходит в формате онлайн.

Иранка Хание Ростамиан выиграла золото по стрельбе из пистолета среди женщин, получив 580 очков.

Голнуш Себгатоллахи также получила серебро, собрав 579 очков. Мина Горбанифар заняла 4-е место по стрельбе из пистолета, получив 576 очков.

Иранский спортсмен Джавад Форуги также выиграл серебряную медаль по стрельбе из пистолета, получив 587 очков. Форуги занимает 4-е место в мировом рейтинге.

Вахид Гол-Хандан и Саджад Пурхоссейни также заняли 4-е и 7-е место на чемпионате Азии, получив 581 и 578 очков.