Иранские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по стрельбе

Чемпионат Азии по стрельбе 29-30 января проходит в формате онлайн.
Иранка Хание Ростамиан выиграла золото по стрельбе из пистолета среди женщин, получив 580 очков.
Голнуш Себгатоллахи также получила серебро, собрав 579 очков. Мина Горбанифар заняла 4-е место по стрельбе из пистолета, получив 576 очков.
Иранский спортсмен Джавад Форуги также выиграл серебряную медаль по стрельбе из пистолета, получив 587 очков. Форуги занимает 4-е место в мировом рейтинге.
Вахид Гол-Хандан и Саджад Пурхоссейни также заняли 4-е и 7-е место на чемпионате Азии, получив 581 и 578 очков.
Тегеран, 30 января, ИРНА – Иранские спортсмены завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали на чемпионате Азии по стрельбе из пистолета.
Чемпионат Азии по стрельбе 29-30 января проходит в формате онлайн.
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