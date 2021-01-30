30 янв. 2021 г., 12:29
Journalist ID: 2390
News Code: 84204090
0 Persons

Tags

Иранские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по стрельбе

Иранские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Азии по стрельбе

Тегеран, 30 января, ИРНА – Иранские спортсмены завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали на чемпионате Азии по стрельбе из пистолета.

Чемпионат Азии по стрельбе 29-30 января проходит в формате онлайн.
Иранка Хание Ростамиан выиграла золото по стрельбе из пистолета среди женщин, получив 580 очков.
Голнуш Себгатоллахи также получила серебро, собрав 579 очков. Мина Горбанифар заняла 4-е место по стрельбе из пистолета, получив 576 очков.
Иранский спортсмен Джавад Форуги также выиграл серебряную медаль по стрельбе из пистолета, получив 587 очков. Форуги занимает 4-е место в мировом рейтинге.
Вахид Гол-Хандан и Саджад Пурхоссейни также заняли 4-е и 7-е место на чемпионате Азии, получив 581 и 578 очков.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
1 + 15 =