Иранка назначена членом технического комитета Всемирной федерации по каратэ

Президент Всемирной Федерации Каратэ своим указом назначил вице-президента Федерации женского каратэ Ирана Ашрафа Амини членом технического комитета Всемирной федерации (WKF).

"Г-жа Ашраф Амини, я с радостью сообщаю вам, что Совет директоров Всемирной федерации карате одобрил ваше назначение в качестве члена Технического комитета. Я уверен, что ваше участие значительно повысит ценность этого комитета", говорится в послании Эспинос.

Технический комитет технического комитета Всемирной федерации по каратэ состоит из 10 членов из Ирана, ОАЭ, Азербайджанской Республики, Испании, Египта, Норвегии, США, Южной Африки, Швейцарии и Турции.