Посол Ирана назвал дату прибытия в страну первой партии вакцины «Спутник V»

"Между Ираном и Россией подписано соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V», и первая партия вакцины прибудет в страну до 4 февраля", сказал Джалали.

"Вторая партия отправится к 20 февраля, а третья — к концу февраля", отметил посол, добавив, что Россия продолжает отправить в Иран вакцины каждые две недели.

Кроме того, добавил Джалали, Иран с российской стороной договорились, что эта вакцина будет производиться совместно в Иране. " В ближайшие 10 дней в Москву приедет делегация Минздрава Ирана, которая проведет переговоры по этому вопросу", уточнил он.

Ранее руководитель администрации президента исламской республики Махмуд Ваези заявил, что Иран рассчитывает в ближайшие дни подписать с российской стороной соглашение о поставках вакцины против коронавируса "Спутник V".