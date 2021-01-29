Надежды членов новой администрации США не логичны и не практичны: Зариф

Мохаммада Джавада Зарифа, который находится в Турции, сегодня днем ​​- в пятницу - после первого раунда переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на совместной пресс-конференции отметил, что «ядерная сделка была соглашением, к которому присоединились правительство США, Иран и пять других стран, и после долгих переговоров все вопросы были обсуждены, и это соглашение было одобрено Советом Безопасности ООН».

«Даже сегодня эти вопросы нельзя добавить в договоренности. Соглашение написано в рамках взаимного недоверия, поэтому были предусмотрены механизмы, при которых в случае несоблюдения одной стороной соглашения другая сторона может не выполнять свои обязательства по соглашению», - сказал он.

«США решили не только выйти из соглашения, но и ввести санкции и давление на тех, кто его придерживался. Мы видели, что по этой причине он также ввел санкции в отношении различных турецких компаний и банков. Это действие на самом деле является ярким примером нарушения закона», - отметил Зариф.