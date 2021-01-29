29 янв. 2021 г., 18:11
Journalist ID: 2388
News Code: 84203372
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Зариф изложил видение Ирана относительно поддержания мира на Кавказе

Зариф изложил видение Ирана относительно поддержания мира на Кавказе

Тегеран, 29 января, ИРНА - На встрече со своим турецким коллегой министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф обрисовал видение Исламской Республики Иран в отношении прекращения конфликта в Нагорном Карабахе и использования нынешней возможности для поддержания мира и стабильности в регионе в свете развития сотрудничества, особенно в экономической сфере.

Во время своего пятого визита в Турцию Мохаммад Джавад Зариф встретился сегодня днем ​​в Стамбуле с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить двусторонние вопросы, региональные события и международные вопросы.

Глава дипломатического аппарата Ирана, подчеркнув важность отношений между двумя странами и их общие интересы для народов Ирана и Турции, обсудил вопросы сотрудничества в области транзита, торговли, энергетики и совместных усилий по решению проблем компаний.

Он также обменялся мнениями по региональным вопросам в четырех столицах региона и объяснил взгляды Исламской Республики Иран в связи с прекращением конфликта в Нагорном Карабахе и использованием нынешней возможности для поддержания мира и стабильности в регионе в свете развития сотрудничества, особенно в экономической сфере.

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