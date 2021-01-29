Зариф: новой администрации США следует пересмотреть свою политику экономического терроризма

В интервью Russia Today министр иностранных дел Ирана заявил, что администрация Байдена потенциально может начать деэскалацию отношений между Тегераном и Вашингтоном.

При этом, он подчеркнул, что никогда не имел близких отношений с новым президентом США.

«Ошибочно думать, что мои личные отношения с Байденом могут способствовать крупному дипломатическому успеху между двумя странами», - отметил он.

Министр иностранных дел Ирана отметил, что история его отношений с Байденом началась почти 20 лет назад, когда он был представителем Ирана в ООН.

Он также назвал обязательство Байдена пересмотреть внешнюю политику США долгосрочным обещанием, отметив, что текущая политика Вашингтона в отношении односторонних санкций - это «по существу экономическая война» и «экономический терроризм».

Министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что новая администрация США сможет продвинуть двусторонние отношения с Тегераном в «правильном направлении».