Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

Гарибабади сделал это замечание в ответ на условия, выдвинутые новой администрацией США для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Сотрудничество и добрая воля - это улицы с двусторонним движением, а не бульвар с односторонним движением. Новый парламентский закон дал также еще один шанс поддержать чрезвычайно беспрецедентное и впечатляющее сотрудничество с МАГАТЭ путем снятие санкций ", написал Гариб-Абади в Twitter.

"Будем надеяться, что возможности не будут упущены, а экстраординарное сотрудничество не вернется в норму", указал он.