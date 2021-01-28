28 янв. 2021 г., 21:53
Journalist ID: 2177
News Code: 84202801
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Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

Иран может изменить уровень сотрудничества с МАГАТЭ

Тегеран, 28 января. ИРНА — Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади предупредил о возможном изменении уровня сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Гарибабади сделал это замечание в ответ на условия, выдвинутые новой администрацией США для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Сотрудничество и добрая воля - это улицы с двусторонним движением, а не бульвар с односторонним движением. Новый парламентский закон дал также еще один шанс поддержать чрезвычайно беспрецедентное и впечатляющее сотрудничество с МАГАТЭ путем снятие санкций ", написал Гариб-Абади в Twitter.

"Будем надеяться, что возможности не будут упущены, а экстраординарное сотрудничество не вернется в норму", указал он.

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