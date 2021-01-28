Зариф встретился с президентом Грузии

Во время встречи, министр иностранных дел Ирана обсудил с президентом Грузии текущее состояние двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

Зариф выразил надежду на расширение сотрудничества между Ираном и Грузией в различных, в частности в сфере торгово-экономического сотрудничества, и указал на некоторые проблемы иранцев, проживающих в Иране, а также иранских водителей в Грузии.

Зариф отметил, что Иран воспользуется возможностью после недавних столкновений в нагорно-карабахском регионе для развития сотрудничества в регионе.

Глава МИД Ирана заверил в том, что Исламская республика поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии.