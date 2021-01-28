28 янв. 2021 г., 21:07
Journalist ID: 2177
News Code: 84202782
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Иран призвал начать «экономическую дипломатию» со странами-членами ОЭС

Иран призвал начать «экономическую дипломатию» со странами-членами ОЭС

Тегеран, 28 января. ИРНА — Начало экономической дипломатии со странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приведет к значительному увеличению внешней торговли Ирана, заявил в четверг председатель Совместной торговой палаты Иран-Турция.

Мехрдад Саадат сказал в эксклюзивном интервью ИРНА, что у Ирана были значительные объемы торговли со странами-членами ОЭС, которые сократились после вспышки COVID-19 в феврале 2020 года.

Он сказал, что было приложено много усилий для обеспечения и поддержания нынешнего уровня торговли.

Касаясь экспорта Ирана в другие страны мира на сумму 21 миллиард долларов, чиновник сказал, что 75% экспорта Ирана направляется в соседние страны.

Саадат сказал, что доля Турции в экспорте Ирана в прошлом году составила около 1,4 миллиарда долларов.

 Он сказал, что иранская торговля со странами-членами ОЭС в прошлом году сократилась на 41%, в основном из-за вспышки COVID-19 и последующих ограничений.

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