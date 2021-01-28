Зариф Блинкену: никогда не забывайте о максимальной неудаче Трампа

"Проверка реальности для госсекретаря Блинкена: США нарушили СВПД, заблокировали для иранцев поставки еды и лекарств, наказали за соблюдение резолюции 2231 СБ ООН. На протяжении всего этого времени Иран, руководствуясь СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), принимал только предусмотренные меры по исправлению положения. Кто должен сделать первый шаг? Никогда не забывайте о максимальной неудаче Трампа", написал Зариф в своем Twitter.