Именно США, а не Ирану необходимо сменить курс

Маджид Тахт-Раванчи призвал в четверг администрацию президента США Джо Байдена поторопиться с возвращением в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, так как окно возможностей закрывается.

"Администрация нового президента должна действовать быстро в вопросе возвращения к СВПД, из которого США вышли при президентстве Дональда Трампа", сказал он, отметив, что возможности США снять санкции с Ирана до того, как Тегеран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, исчезают.