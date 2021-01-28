Именно США, а не Ирану необходимо сменить курс

Маджид Тахт-Раванчи призвал в четверг администрацию президента США Джо Байдена поторопиться с возвращением в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, так как окно возможностей закрывается.
"Администрация нового президента должна действовать быстро в вопросе возвращения к СВПД, из которого США вышли при президентстве Дональда Трампа", сказал он, отметив, что возможности США снять санкции с Ирана до того, как Тегеран ограничит доступ МАГАТЭ к ядерным объектам, исчезают.
Тегеран, 28 января. ИРНА — Именно США, а не Иран, являются стороной, которой необходимо сменить курс, заявил Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Маджид Тахт-Раванчи призвал в четверг администрацию президента США Джо Байдена поторопиться с возвращением в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, так как окно возможностей закрывается.
Your Comment