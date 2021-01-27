27 янв. 2021 г., 23:39
Journalist ID: 2388
News Code: 84201816
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Валютный пакт Евразийского союза выводит торговлю из состояния долларовой монополии

Валютный пакт Евразийского союза выводит торговлю из состояния долларовой монополии

Тегеран, 27 января, ИРНА - Глава Тегеранской торговой палаты Масъуд Хансари, касаясь вопроса о единой валюте между странами-членами Евразийского экономического союза, сказал, что Использование валютного пакта может вывести торговлю из монополии на доллар, что принесет пользу всем членам.

Масъуд Хансари на церемонии открытия конференции по отношениям Иран-Евразия, говоря о прогрессе науки и технологий в последние годы, заявил: «Этот рост привел к увеличению мировой торговли и увеличил доходы и благосостояние людей».

Глава Тегеранской торгово-промышленной палаты, отметив, что в настоящее время объем импорта Ирана в Евразию составляет 366 млн. долларов, а объем экспорта - 594 млн. долларов, сказал: «Для торговли с Евразийским экономическим союзом мы можем увеличить наземные перевозки между странами при наличии соответствующего транзита».

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