27 янв. 2021 г., 21:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84201751
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Ирана выразил готовность предоставить опыт наукоемким компаниям в Кении

Ирана выразил готовность предоставить опыт наукоемким компаниям в Кении

Тегеран, 27 января, ИРНА - Вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран Сорена Саттари на встрече с министром связи и информационных технологий Кении Джозефом Вакабамочеро заявил о готовности Ирана представить успешный опыт иранских компаний кенийским компаниям.

Сорена Саттари, вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран и министр связи и информационных технологий Кении встретились во время визита высокопоставленной делегации из Ирана в Найроби.

Ссылаясь на значительный прогресс Ирана в области новых технологий, вице-президент по науке и технологиям сказал: «Иран борется с жесткими санкциями США в течение 40 лет, но эти санкции не только не препятствовали прогрессу Ирана, но и улучшали его положение и стали стимулом для ученых и научных руководителей к достижению самодостаточности в различных областях науки».

Саттари пригласил кенийских чиновников по технологиям посетить Иран и поближе познакомиться с развивающимися технологиями Ирана и достижениями базы знаний страны.

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