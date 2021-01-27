Ирана выразил готовность предоставить опыт наукоемким компаниям в Кении

Сорена Саттари, вице-президент по науке и технологиям Исламской Республики Иран и министр связи и информационных технологий Кении встретились во время визита высокопоставленной делегации из Ирана в Найроби.

Ссылаясь на значительный прогресс Ирана в области новых технологий, вице-президент по науке и технологиям сказал: «Иран борется с жесткими санкциями США в течение 40 лет, но эти санкции не только не препятствовали прогрессу Ирана, но и улучшали его положение и стали стимулом для ученых и научных руководителей к достижению самодостаточности в различных областях науки».

Саттари пригласил кенийских чиновников по технологиям посетить Иран и поближе познакомиться с развивающимися технологиями Ирана и достижениями базы знаний страны.