За последние девять месяцев в Иране было достигнуто $2,2 млрд локализации деталей

«Одна из задач Министерства промышленности - использовать все имеющиеся в стране возможности для модернизации существующих технологий, развития и углубления отечественного производства и повышения производительности», - отметил он.

«На данный момент общая сумма 240 млн. долларов в виде столов отечественного производства в области производства автомобилей и запчастей, нефтехимии и нефтепереработки привела к заключению контрактов между отечественными производителями и промышленными комплексами», - сказал он.