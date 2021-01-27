27 янв. 2021 г., 17:13
Journalist ID: 2388
News Code: 84201495
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42-я годовщина победы Исламской революции пройдет на машинах и мотоциклах

42-я годовщина победы Исламской революции пройдет на машинах и мотоциклах

Тегеран, 27 января, ИРНА - Заместитель главы Координационного совета исламской пропаганды Насролла Лотфи сказал, что марш пройдет 10 февраля пройдет на машинах и мотоциклах из-за распространения коронавируса.

«В этом году из-за вспышки коронавируса невозможно провести марш по случаю победы Исламской революции (22 Бахмана), как в предыдущие годы, или собраться в определенных частях города», - сказал он.

Отметим, что с 1-го по 10-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (10 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.

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