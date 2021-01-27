Зариф встретился с премьер-министром Армении

Продолжая консультации с официальными лицами Армении в Ереване, Мохаммад Джавад Зариф встретился в среду с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Министр иностранных дел также встретился сегодня утром со своим армянским коллегой, подчеркнув важность территориальной целостности, независимости и национального суверенитета всех стран в регионе, включая Республику Армения.

Как сообщает ИРНА, министр иностранных дел Ирана в последние дни побывал в Баку и Москве с региональным туром, а после консультаций в Ереване отбудет сегодня из Армении в Тбилиси.