27 янв. 2021 г., 14:05
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В Иране стартовал 15-й международный конгресс по иммунологии и аллергологии

В Иране стартовал 15-й международный конгресс по иммунологии и аллергологии

Ахваз, 27 января, ИРНА – 15-й международный конгресс по иммунологии и аллергологии сегодня открылся в формате онлайн в Ахвазе на юго-западе Ирана.

В этом научном конгрессе, который проходит 27-29 января, 1400 научных деятелей приняли участие. Исследователи из Японии, США, Швейцарии и Ирана выступят с речью в этом конгрессе.

На Международном конгрессе иммунологии и аллергологии профессора и исследователи из университетов со всего мира представят последние научные статьи в области иммунологии, особенно вакцины от Covid-19, на 20 различных панелях в течение трех дней.

Этот конгресс проводится раз в два года в одном из иранских университетов медицинских наук.

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