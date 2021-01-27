В Иране стартовал 15-й международный конгресс по иммунологии и аллергологии

В этом научном конгрессе, который проходит 27-29 января, 1400 научных деятелей приняли участие. Исследователи из Японии, США, Швейцарии и Ирана выступят с речью в этом конгрессе.

На Международном конгрессе иммунологии и аллергологии профессора и исследователи из университетов со всего мира представят последние научные статьи в области иммунологии, особенно вакцины от Covid-19, на 20 различных панелях в течение трех дней.

Этот конгресс проводится раз в два года в одном из иранских университетов медицинских наук.

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