18 иранских борцов примут участие в Киевском турнире

С 26 по 28 февраля в Киеве (Украина) состоится ежегодный международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе памяти выдающихся украинских борцов и тренеров.

Приглашение принять участие в турнире получили борцы из США, Канады, Японии, Кореи, Ирана, Турции, Беларуси, России, Молдовы, Германии, Польши, Швейцарии, Франции, Словакии, Венгрии, Румынии, Грузии, Армении, Болгарии, Индии, Греции, Азербайджана, Узбекистана, Литвы, Латвии, Израиля, Эстонии, Македонии, Великобритании, Китая, Австралии, Чехии, Египта, Финляндии, Казахстана, Монголии, Австрии, Италии, Швеции, Туркменистана, Туниса, Бразилии и Алжира.

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