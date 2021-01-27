27 янв. 2021 г., 13:35
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News Code: 84201121
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Иран занял 3-е место по увеличению производства стали в 2020 году

Иран занял 3-е место по увеличению производства стали в 2020 году

Тегеран, 27 января, ИРНА – Иран после Узбекистана и Молдавии занял 3-е место по увеличению производства стали в 2020 году.

Как сообщает иранская организация по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) согласно данным Всемирной ассоциации стали общий объем производства стальных слитков в 2020 году превысил 29 млн тонн.

Иран в настоящее время входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. Страна планирует производить 55 млн. тонн стали и подняться на 7-е место к 1404 году по иранскому календарю (в марте 2025 года).

Производство стали в Иране, которое достигло 25 млн 600 тыс. тонн в 2019 году, увеличилось на 13,4% и составил 29 млн 30 тыс. тонн в 2020 году.

Наша страна выше таких стран, как Украина, Италия и Мексика, сохранила свою позицию. Бразилия, которая производила 31 млн тонн стали, также занимает 9-е место в данном рейтинге.

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