Шамхани: Иран не признает движение, пришедшее к власти через войну

Как сообщает ИРНА, прибывшая вчера в Тегеран политическая делегация Талибана во главе с заместителем политического бюро группы муллой Абдул Гани Барадаром, сегодня утром встретилась с секретарем Высшего совета национальной безопасности адмиралом Али Шамхани.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности на этом заседании, касаясь истории зла и подстрекательства США в регионе, сказал: «Соединенные Штаты не стремятся к миру и безопасности в Афганистане. Стратегия США заключается в продолжении войны и кровопролития между различными фракциями Афганистана».

Шамхани, заявив, что Исламская Республика Иран никогда не признает движение, которое хочет управлять войной в Афганистане, подчеркнул необходимость участия всех этнических групп в определении судьбы Афганистана в совершенно мирных условиях.

Шамхани назвал безопасность Афганистана, особенно в провинциях, граничащих с Ираном, незаменимым делом и подчеркнул сотрудничество Талибана с афганским правительством в борьбе с любой угрозой безопасности и противодействии движениям ИГИЛ.