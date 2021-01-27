Зариф назвал Армению дружественной страной и древним соседом

Он по прибытии в Ереван в среду заявил, что взаимодействия между странами региона могут гарантировать долгосрочный мир и стабильность.

«Я заявил о многосторонних взаимодействий в Баку и Москве, в частности после заседания лидеров России, Армении и Азербайджанской Республики, которое состоялось 11 января в Москве», отметил Зариф.

Иранский министр иностранных дел пояснил, что двусторонние связи между Тегераном и Ереваном и многосторонние взаимодействия в регионе включены в повестку дня на встречах с премьер-министром и главой МИД Армении.

Зариф начал свое турне по странам Кавказа в понедельник, и посетил Баку и Москву с визитом. Он после визита в Азербайджан, Россию и Армению совершит рабочие визиты в Грузию и Турцию.

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