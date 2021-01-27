Постпред Ирана: обман - ключевой элемент внешней политики Израиля

Критикуя пассивный подход международного сообщества к преступлениям Израиля, Тахт-Рванчи раскритиковал пассивный ответ международного сообщества на палестинский вопрос на заседании Совета Безопасности ООН во вторник. «Эта ситуация не может продолжаться вечно», - сказал он.

«Палестинцы закончили 2020 год, в то время как оккупация страны и жестокие преступления израильских оккупационных сил продолжались. Убийство более 70 палестинцев, в том числе почти 20 женщин и детей, ранение более 6740 человек, в том числе большое количество женщин и детей, разрушение или захват более 590 палестинских домов и перемещение около 690 человек - вот лишь несколько примеров бесчисленных зверств израильских сил против палестинцев в этом году», - отметил он.

Как указал постпред, «Оккупационный режим также продолжал незаконное поселение, пропагандировал свою незаконную политику аннексии других частей Палестины и продолжал бесчеловечную осаду сектора Газа. В то же время в 2020 году пострадали палестинцы. Вспышка коронавируса также усилилась и умножилась».

Посол Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций также напомнил, что в течение последних пяти лет израильский режим не упускал ни одной возможности разрушить ядерную сделку, открыто нарушив резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН. «Обман и угнетение являются основными элементами внешней политики Израиля», - заключил он.