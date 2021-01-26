26 янв. 2021 г., 22:44
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News Code: 84200386
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Торговый оборот Ирана и Армении увеличится до $1 млрд

Торговый оборот Ирана и Армении увеличится до $1 млрд

Тегеран, 26 января. ИРНА — Министр экономики Ирана Фархад Дежпасанд заявил во вторник, что торговый оборот между Ираном и Арменией может увеличиться с $300 млн до $1 млрд в год.

Находящийся в Иране с официальным визитом министр экономики Армении Ваан Керобян во вторник встретился с иранским коллегой Фархадом Дежпасандом.

"Учтивая возможности двух стран и развития двустороннего сотрудничества объем товарооборота Ирана и Армении может увеличиться до одного миллиарда долларов в год", сказал иранский министр.

По его словам, строительство железнодорожной линии Ереван-Джульфа-Тегеран будет способствовать развитию торговых отношений между двумя странами. "В качестве министра экономики я прилагаю все свои усилия, чтобы ускорить этот проект", указал он.

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