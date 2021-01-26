Все афганские группировки должны участвовать в мирных переговорах

Хатибзаде отметил, что публичная дипломатия Ирана переживает новую фазу дипломатии и что цель поездки делегации Талибана в Иран — проведение переговоров по мирному процессу в Афганистане.

Ранее во вторник официальный представитель МИД Ирана сообщил, что делегация движения "Талибан" прибыла во вторник утром в Тегеран для проведения переговоров с представителями Ирана. "Делегация прибыла по приглашению МИД Ирана во вторник утром в Тегеран и была встречена представителями иранского внешнеполитического ведомства", уточнил Хатибзаде.

Специальный представитель министра иностранных дел Ирана по Афганистану Мохаммад Ибрагим Тахериян и специальный представитель и глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс обсудили ситуацию в Афганистане. "На переговорах были обсуждены последние события в Афганистане, мирный процесс в Афганистане и достижение прочной стабильности дипломатическими средствами", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам Хатибзаде, Иран очень много инвестировал в обеспечение мира и стабильности в Афганистане и в течение нескольких десятилетий принимал миллионы афганских беженцев.