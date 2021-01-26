26 янв. 2021 г., 20:10
Journalist ID: 2177
News Code: 84200280
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Иран ведет переговоры о региональной безопасности только со странами региона

Иран ведет переговоры о региональной безопасности только со странами региона

Тегеран, 26 января. ИРНА — Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи провел во вторник в Кувейте встречу с министром иностранных дел Кувейта шейхом Ахмедом Насером аль-Мухаммедом ас-Сабахом.

"Исламская Республика Иран ведет переговоры с Шестеркой только по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и готова обсуждать безопасность региона Персидского залива только со странами региона без какого-либо иностранного вмешательства", сказал Аракчи.

Во время встречи, Аракчи высоко оценил усилия Кувейта по установлению взаимопонимания и мира между странами Персидского залива, и подчеркнул, что диалог и невмешательство зарубежных стран являются важными принципами коллективной безопасности в регионе.

Он подчеркнул необходимость продолжения консультаций между двумя странами  Исламской Республикой Иран и Кувейтом по двусторонним и региональным вопросам, подтвердив решимость Ирана укреплять отношения с Кувейтом и другими странами региона.

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