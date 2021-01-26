Иран ведет переговоры о региональной безопасности только со странами региона

"Исламская Республика Иран ведет переговоры с Шестеркой только по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и готова обсуждать безопасность региона Персидского залива только со странами региона без какого-либо иностранного вмешательства", сказал Аракчи.

Во время встречи, Аракчи высоко оценил усилия Кувейта по установлению взаимопонимания и мира между странами Персидского залива, и подчеркнул, что диалог и невмешательство зарубежных стран являются важными принципами коллективной безопасности в регионе.

Он подчеркнул необходимость продолжения консультаций между двумя странами Исламской Республикой Иран и Кувейтом по двусторонним и региональным вопросам, подтвердив решимость Ирана укреплять отношения с Кувейтом и другими странами региона.