Зариф: российская вакцина "Спутник V" прошла регистрацию в Иране

"Хотел бы вас проинформировать, что вакцина "Спутник V" вчера была зарегистрирована в Иране. Она была одобрена нашими санитарными властями, и в скором будущем, надеемся, мы сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству (при участии. — Прим. ред.) соответствующих институтов в России и Иране", — сказал Зариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым.

Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В Индии российский препарат проходит третью стадию испытаний, по словам посла в Москве Венкатеша Вармы, вакцину планируют зарегистрировать в течение нескольких недель. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.