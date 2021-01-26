26 янв. 2021 г., 16:23
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News Code: 84200000
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Зариф: Иран вернется к обязательствам по СВПД, когда США снимут санкции

Зариф: Иран вернется к обязательствам по СВПД, когда США снимут санкции

Москва, 26 января. ИРНА — Иран будет реагировать на конструктивные действия США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пока что от них исходят только заявления. Об этом заявил во вторник глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"То, что мы слышали от новой администрации США, - это слова. Мы будем отвечать на действия", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зариф отметил, что реакция последует именно тогда, когда США "отменят нелегитимные односторонние санкции, которые противоречат резолюции 2231".

Глава МИД Ирана также сообщил, что иранские власти одобрили российскую вакцину "Спутник V". "Хотел бы вас проинформировать о том, что вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями. И в скором будущем мы надеемся, что сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству",  отметил Зариф.

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