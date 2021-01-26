Зариф: Иран вернется к обязательствам по СВПД, когда США снимут санкции

"То, что мы слышали от новой администрации США, - это слова. Мы будем отвечать на действия", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Зариф отметил, что реакция последует именно тогда, когда США "отменят нелегитимные односторонние санкции, которые противоречат резолюции 2231".

Глава МИД Ирана также сообщил, что иранские власти одобрили российскую вакцину "Спутник V". "Хотел бы вас проинформировать о том, что вакцина "Спутник V" вчера тоже была зарегистрирована в Иране, она была одобрена нашими санитарными властями. И в скором будущем мы надеемся, что сможем ее закупить, а также приступить к совместному производству", отметил Зариф.