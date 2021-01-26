Лавров сообщил, что обсудил с Зарифом сооружение новых блоков АЭС "Бушер"

"Особенно мы говорили о взаимодействии по сооружению в Иране новых блоков атомной электростанции "Бушер" и в целом приветствовали нацеленность всех наших коллег из экономического блока правительств двух стран и деловых кругов РФ и Ирана на всемерное развитие многопланового партнерства", - отметил глава МИД РФ.

По его словам, на переговорах был рассмотрен широкий круг вопросов взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, промышленной сфере. Стороны дали позитивную оценку гуманитарным и межрегиональным связям.

"Конечно же, мы уделили внимание и сотрудничеству по противодействию коронавирусной инфекции, - продолжил министр. - Соответствующие агентства двух стран находятся в контакте, и сегодня наши иранские друзья сообщили, что партнеры в Тегеране готовы к завершению консультаций, которые позволят наладить практическое взаимодействие".

Лавров обратил внимание на подписанное по итогам встречи межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности.