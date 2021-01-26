26 янв. 2021 г., 15:05
Journalist ID: 2177
News Code: 84199880
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Арнус обсудил с Советом директоров Сирийско-иранской торговой палаты расширение совместных инвестиций

Арнус обсудил с Советом директоров Сирийско-иранской торговой палаты расширение совместных инвестиций

Тегеран, 26 января. ИРНА — На встрече премьер-министра САР Хусейна Арнуса с Советом директоров совместной Сирийско-иранской торговой палаты основное внимание было уделено укреплению экономических отношений, увеличению торгового обмена между Сирией и Ираном и расширение совместных инвестиций, которые поддерживают национальную экономику и обеспечивают потребности производственного процесса, пишет САНА.

Арнус подчеркнул необходимость развития рабочего механизма Палаты для возможности участия в восстановлении страны и развитии экспорта. Он отметил важность товарообмена между двумя странами с целью удовлетворения потребностей местного рынка основными товарами и потребностей сектора здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

Премьер-министр призвал Совет директоров приложить максимум усилий и направить совместные инвестиции в развитие городов, промышленных зон и в восстановление разрушенных терроризмом промышленных объектов.

Арнус подтвердил важную роль экономической и коммерческой деятельности в увеличении торгового обмена и развитии экономических отношений между Сирией и Ираном.

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