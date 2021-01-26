В Тегеране открылась первая выставка «IRANBIO»

Первая международная конференция и выставка медицинских биотехнологических продуктов и связанных с ними отраслей была открыта во вторник, чтобы представить возможности и потенциал национальных биотехнологических отраслей, предоставить платформу для передачи информации и технологий и представить последние достижения в различных областях биотехнология.

Эта выставка с около 30 стендами в области биотехнологии, производства лекарств, медицинского оборудования и производства вакцин проводится с полным соблюдением протоколов здравоохранения из-за распространения в стране нового коронавируса COVID-19.

«IRANBIO» продлится до 28 января в гостинице Olympic в иранской столице Тегеране.