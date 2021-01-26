Внешнеторговый оборот Ирана за 10 месяцев составил 59$ млрд

Информация об итогах внешней торговли Ирана за десять месяцев 1399 года свидетельствует о том, что внешний товарооборот в стоимостном выражении составил $59,7 млрд, а в весовом измерении — 122,8 млн тонн.

Объём иранского экспорта за 10 месяцев в стоимостном выражении составил $28,063 млрд, а в весовом измерении — 94,5 млн тонн.

Импорт Ирана с 21-го марта 2020 года по 21-е января 2021 года в стоимостном выражении достиг $20,6 млрд, а в весовом измерении — 28,2 млн тонн.

По словам Мирашрафи, объем несырьевого экспорта Ирана по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года в стоимостном выражении снизился на 20%, а в весовом измерении — 17%.

Главными покупателями иранских товаров за отчетный период стали Китай, Ирак, Турции, ОАЭ и Афганистан.