Спецпредставитель МИД Ирана провел встречу со спецпредставителем ООН по Афганистану

"На переговорах были обсуждены последние события в Афганистане, мирный процесс в Афганистане и достижение прочной стабильности дипломатическими средствами", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Напомним, специальный представитель главы МИД Ирана в понедельник провел переговоры с министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром. Стороны обсудили двусторонние отношения и мирный процесс в Афганистане.

Ранее во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что делегация движения "Талибан" прибыла во вторник утром в Тегеран для проведения переговоров с представителями Ирана. "Делегация прибыла по приглашению МИД Ирана во вторник утром в Тегеран и была встречена представителями иранского внешнеполитического ведомства", уточнил Хатибзаде.