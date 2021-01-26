26 янв. 2021 г., 12:40
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Окно возможностей для США не будет оставаться открытым вечно: Иран

Окно возможностей для США не будет оставаться открытым вечно: Иран

Тегеран, 26 января, ИРНА – Окно возможностей для возвращения США и стран "евротройки" к обязательствам по Совместному всеобъемлющему плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не будет оставаться открытым вечно. Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Рабии во вторник.

"В настоящее время у нас не было никаких переговоров или контактов с новой администрацией США, и мы ожидаем официальной позиции Вашингтона по их возвращению к обязательствам и отмене незаконных санкций", отметил Рабии в ответ на вопрос о плане Ирана для контакта с администрацией Джо Байдена на своей пресс-конференции.
Он также назвал отмену санкций в адрес Ирана неотъемлемой частью ядерной сделки.
"Пока нет плана по переговорам с США, любое развитие в этом контексте зависит от практических шагов Вашингтона по возвращению к своим обязательствам согласно резолюции 2231 ООН", подчеркнул пресс-секретарь правительства Ирана, отметив, что окно возможностей для возвращения США и стран "евротройки" к обязательствам по СВПД не будет оставаться открытым долго.
Рабии выразил надежду на практические шаги американской администрации в целях доброй воли.

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