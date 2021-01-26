Иран стремится к созданию шестистороннего формата сотрудничества на Кавказе: Зариф

"Региональные события, в частности Карабах, ядерная сделка, двусторонние отношения и международные вопросы, включая Сирия, Афганистан и Йемен на встрече с главой МИД РФ будут обсуждены", заявил иранский министр иностранных дел.

По его словам, отношения Ирана и Россия требуют постоянных контактов, но ситуация с коронавирусом прекратила наши контакты.

После карабахского конфликта получились договоренности, и война прекратилась благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина. Указанные договоры в областях транзита и транспорта значимые для стран региона", отметил Зариф.

Указав на свой визит в Баку, глава внешнеполитического ведомства Ирана назвал удовлетворительными встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Зариф, который посетил Баку, сегодня утром с визитом прибыл в Москву. Он после визита в Азербайджан и Россию совершит рабочие визиты в Грузию, Армению и Турцию.

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