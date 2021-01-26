Месторождение "Южный Парс" побило рекорд по добыче газа

Он сообщил ИРНА, что добыча газа на месторождении "Южный Парс" из-за погоды увеличилась в Иране. "Сегодня добыча газа на этом совместном месторождении составила 690 млн кубометров в день. Этот показатель на 15 млн кубометров выше утвержденного производственного плана Южного Парса", добавил он.

Мешкинфам выразил готовность для увеличения добычи газа до 700 млн кубометров в день.

Данные показывают, что в среднем суточное потребление газа в бытовом и коммерческом секторах в этом году составило 602,7 млн кубометров в Иране. Эта цифра увеличилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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