26 янв. 2021 г., 11:07
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Месторождение "Южный Парс" побило рекорд по добыче газа

Месторождение "Южный Парс" побило рекорд по добыче газа

Тегеран, 26 января, ИРНА – Газовое месторождение "Южный Парс" побило рекорд, увеличив добычу газа до 690 млн кубометров в день. Об этом заявил генеральный директор нефтегазовой компании "Парс" Мохаммад Мешкинфам во вторник.

Он сообщил ИРНА, что добыча газа на месторождении "Южный Парс" из-за погоды увеличилась в Иране. "Сегодня добыча газа на этом совместном месторождении составила 690 млн кубометров в день. Этот показатель на 15 млн кубометров выше утвержденного производственного плана Южного Парса", добавил он.
Мешкинфам выразил готовность для увеличения добычи газа до 700 млн кубометров в день.
Данные показывают, что в среднем суточное потребление газа в бытовом и коммерческом секторах в этом году составило 602,7 млн кубометров в Иране. Эта цифра увеличилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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