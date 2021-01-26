Экспорт иранской рыбы и морепродуктов вырос на 6%

Об этом заявил во вторник генеральный директор по вопросам качества, производства и продвижения продукции Организации рыбоводства и рыболовства «Шилат» Иса Голшахи.

"За 10 месяцев текущего иранского календарного года, объем экспорта морепродуктов и рыбы из страны составил 114 тыс. тонн на S399 млн, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошедшего года в весовом выражении, а на 6% — в стоимостном выражении", сказал Голшахи.

"Среднее потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в Иране в прошлом году достигло 13.3 кг, что на 9% больше показателя годом ранее", сказал он.