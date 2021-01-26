Мяч на американской стороне поля: Иран

Иранский дипломат в интервью американскому телеканалу NBS заявил, что в 2018 году США при администрации Дональда Трампа покинули стол переговоров.

"Иран в очередной раз объявлял, что он вернется к своим обязательствам в полной мере, как только США выполнят свои обязательства по СВПД", добавил он.

По его словам, у Ирана нет плана для переговоров с администрацией Джо Байдена. "Мы ожидаем, что Вашингтон отменит санкции и вернется к ядерной сделке 2015 года", подчеркнул он.

Тахт-Раванчи пояснил, что у Тегерана с момента прихода Байдена к власти не было контакта с Вашингтоном. Он в ответ на вопрос о плане Ирана по переговорам с США через посредник со стороны Швейцарии, заявил, что такого плана нет в повестке дня.

"Иран не торопится вести переговоры с Вашингтоном", - сказал посол ИРИ при ООН, добавив, что решение в этом отношении остается за Соединенными Штатами.

Он также заявил о готовности Исламской Республики к обмену заключенными с США.

Говоря об убийстве генерала Гасема Сулеймани по приказу Трампа, постпред Ирана отметил: "Этот вопрос не остается без наказания, эта наша позиция".