Мяч на американской стороне поля: Иран

Иранский дипломат в интервью американскому телеканалу NBS заявил, что в 2018 году США при администрации Дональда Трампа покинули стол переговоров.
"Иран в очередной раз объявлял, что он вернется к своим обязательствам в полной мере, как только США выполнят свои обязательства по СВПД", добавил он.
По его словам, у Ирана нет плана для переговоров с администрацией Джо Байдена. "Мы ожидаем, что Вашингтон отменит санкции и вернется к ядерной сделке 2015 года", подчеркнул он.
Тахт-Раванчи пояснил, что у Тегерана с момента прихода Байдена к власти не было контакта с Вашингтоном. Он в ответ на вопрос о плане Ирана по переговорам с США через посредник со стороны Швейцарии, заявил, что такого плана нет в повестке дня.
"Иран не торопится вести переговоры с Вашингтоном", - сказал посол ИРИ при ООН, добавив, что решение в этом отношении остается за Соединенными Штатами.
Он также заявил о готовности Исламской Республики к обмену заключенными с США.
Говоря об убийстве генерала Гасема Сулеймани по приказу Трампа, постпред Ирана отметил: "Этот вопрос не остается без наказания, эта наша позиция".
Тегеран, 26 января, ИРНА – Сейчас мяч на американской стороне поля, и Вашингтон должен решить, продолжать ли она прежнюю политику или открыть новую главу в отношениях. Об этом заявил посол и постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Иранский дипломат в интервью американскому телеканалу NBS заявил, что в 2018 году США при администрации Дональда Трампа покинули стол переговоров.
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