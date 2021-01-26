Доля сельскохозяйственной продукции в торговле Ирана и ЕАЭС составила $1 млрд

Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами и Ираном было подписано в Астане 17 мая 2018 года, оно устанавливает основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближённые к правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение вступило в силу 27 октября 2019 года.

Согласно данным Тегеранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты, товарооборот между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) составил $1,627 млрд за 9 месяцев текущего иранского календарного года.

За девять месяцев этого года в государства-члены Евразийского союза было экспортировано около $737 млн товаров. А объем импорта из ЕАЭС составил $890 млн.

За отчетный период, в страны ЕАЭС было экспортировано $400 млн сельскохозяйственной продукции, а импортировано — $638 млн.