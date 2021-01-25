Спикеры парламентов Ирана и Китая подчеркyли продолжение сотрудничества в борьбе с коронавирусом

Мохаммад-Бакер Калибаф в понедельник на вебинаре с Ли Чжаньшу о путях укрепления и укрепления сотрудничества между двумя странами, особенно парламентских отношений и перспективах международного и регионального развития, поздравил с наступлением праздника и китайского Нового года.

«Дружественные отношения Тегеран-Пекин не зависели и не будут зависеть от отношений с другими странами и международных условий и будут основываться на сотрудничестве и общих интересах во всех сферах. Воля лидеров двух стран - максимально развивать и укреплять двусторонние отношения», - сказал он.