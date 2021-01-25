25 янв. 2021 г., 20:48
Journalist ID: 2388
News Code: 84198860
0 Persons

Спикеры парламентов Ирана и Китая подчеркyли продолжение сотрудничества в борьбе с коронавирусом

Спикеры парламентов Ирана и Китая подчеркyли продолжение сотрудничества в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 25 января, ИРНА - Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Калибаф и спикер Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества между двумя странами в борьбе с коронавирусом и производстве вакцин.

Мохаммад-Бакер Калибаф в понедельник на вебинаре с Ли Чжаньшу о путях укрепления и укрепления сотрудничества между двумя странами, особенно парламентских отношений и перспективах международного и регионального развития, поздравил с наступлением праздника и китайского Нового года.

«Дружественные отношения Тегеран-Пекин не зависели и не будут зависеть от отношений с другими странами и международных условий и будут основываться на сотрудничестве и общих интересах во всех сферах. Воля лидеров двух стран - максимально развивать и укреплять двусторонние отношения», - сказал он.

Your Comment

You are replying to: .
2 + 2 =