Лидер: мученичество было наградой за беспримерные усилия и искренность Фахризаде

Семья выдающегося ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде встретилась сегодня вечером в понедельник с Верховным лидером исламской революции.

На этой встрече аятолла Хаменеи высоко оценил научно-технические достижения Фахризаде и упорный труд этого высокопоставленного ученого в области науки.

Напомним, замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде в пятницу 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.