25 янв. 2021 г., 20:20
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News Code: 84198841
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Лидер: мученичество было наградой за беспримерные усилия и искренность Фахризаде

Лидер: мученичество было наградой за беспримерные усилия и искренность Фахризаде

Тегеран, 25 января, ИРНА – Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал смерть иранского ядерного ученного Мохсена Фахризаде наградой за беспримерные усилия и искренность.

Семья выдающегося ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде встретилась сегодня вечером в понедельник с Верховным лидером исламской революции.

На этой встрече аятолла Хаменеи высоко оценил научно-технические достижения Фахризаде и упорный труд этого высокопоставленного ученого в области науки.

Напомним, замглавы Минобороны Ирана, глава организации исследований и инноваций при министерстве обороны Мохсен Фахризаде в пятницу 27 ноября был убит в результате террористической операции сионистским режимом.

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