Хомский: США - лидер международного терроризма

«Как и многие сторонники Трампа, американские либеральные интеллектуалы живут по воображаемом мире, называя «международный терроризм» правительства США безопасной», - сказал он.

«Как республиканцы, поддерживающие Трампа, не могут смириться с его поражением на выборах, так и американские либеральные интеллектуалы не могут признать, что их страна является лидером терроризма», - отметил он.

По его словам, «дело в том, что Соединенные Штаты почти на протяжении всей своей истории как независимая нация всегда вели войну против другой страны, и их борьба с терроризмом, которая рассматривалась во внешней политике Рональда Рейгана, 40-го президента Соединенных Штатов, на самом деле является своего рода, это было отвлечением общественности от антитеррористического сопротивления США в Центральной Америке и Южной Африке».