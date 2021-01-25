25 янв. 2021 г., 17:12
Journalist ID: 2388
News Code: 84198682
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Хомский: США - лидер международного терроризма

Хомский: США - лидер международного терроризма

Тегеран, 25 января, ИРНА - Ведущий американский теоретик Ноам Хомский сказал, что американские либеральные интеллектуалы, как и сторонники Трампа, живут в воображаемом мире и не могут признать Соединенные Штаты ведущей страной в международном терроризме.

«Как и многие сторонники Трампа, американские либеральные интеллектуалы живут по воображаемом мире, называя «международный терроризм» правительства США безопасной», - сказал он.

«Как республиканцы, поддерживающие Трампа, не могут смириться с его поражением на выборах, так и американские либеральные интеллектуалы не могут признать, что их страна является лидером терроризма», - отметил он.

По его словам, «дело в том, что Соединенные Штаты почти на протяжении всей своей истории как независимая нация всегда вели войну против другой страны, и их борьба с терроризмом, которая рассматривалась во внешней политике Рональда Рейгана, 40-го президента Соединенных Штатов, на самом деле является своего рода, это было отвлечением общественности от антитеррористического сопротивления США в Центральной Америке и Южной Африке».

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