Третья линия электропередачи между Ираном и Арменией скоро будет сдана в эксплуатацию

Сегодня на полях встречи с министром экономики Армении Ваганом Керобяном заявил об этом. «Сегодня и на этой встрече обсуждался вопрос завершения строительства третьей линии электропередачи между двумя странами. Из-за вспышки коронавируса работа была приостановлена, но он будет запущен в первой половине этого года».