25 янв. 2021 г., 16:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84198654
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Третья линия электропередачи между Ираном и Арменией скоро будет сдана в эксплуатацию

Третья линия электропередачи между Ираном и Арменией скоро будет сдана в эксплуатацию

Тегеран, 25 января, ИРНА - Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян сообщил, что третья линия электропередачи между Ираном и Республикой Армения будет сдана в эксплуатацию в первой половине этого года.

Сегодня на полях встречи с министром экономики Армении Ваганом Керобяном заявил об этом. «Сегодня и на этой встрече обсуждался вопрос завершения строительства третьей линии электропередачи между двумя странами. Из-за вспышки коронавируса работа была приостановлена, но он будет запущен в первой половине этого года».

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