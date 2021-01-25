Россия подчеркнула продолжение сотрудничества с Ираном

По сообщению МИД, «планируется обсуждение ключевых тем международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийское урегулирование, Афганистан и обстановку в зоне Персидского залива и др. Намечены «сверка часов» по текущему состоянию многоплановых связей между Россией и Ираном и обсуждение конкретных шагов по их дальнейшему продвижению».

«В последнее время российско-иранские отношения активно развиваются. Возросла интенсивность политического диалога – в минувшем году президенты России и Ирана четырежды общались по телефону. Поддерживаются интенсивные двусторонние контакты на различных уровнях, в том числе по линии глав внешнеполитических ведомств, парламентов, иных государственных структур и организаций», - говорится в заявлении.

Как указало МИД РФ, «намерены и далее расширять взаимовыгодные связи с Ираном, продолжать сотрудничество в интересах региональной стабильности и международной безопасности. Рассчитываем на укрепление позитивных тенденций во всех сферах российско-иранского взаимодействия».