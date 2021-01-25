25 янв. 2021 г., 13:58
Journalist ID: 2388
News Code: 84198409
0 Persons

Иран приветствовал инициативу шестистороннего регионального сотрудничества

Иран приветствовал инициативу шестистороннего регионального сотрудничества

Тегеран, 25 января, ИРНА - Приветствуя предложение президента Азербайджана, озаглавленное «шестисторонний формат сотрудничества на Кавказе», министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о готовности Исламской Республики Иран оказывать помощь и сотрудничать во всех областях, которые способствуют миру, стабильности и спокойствию в регионе.

Мохаммад Джавад Зариф, который находится на Кавказе с региональным визитом, встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Баку сегодня утром.

В ходе встречи министр иностранных дел поздравил правительство и народ Азербайджанской Республики с недавними победами и подчеркнул важность расширения двустороннего сотрудничества.

Приветствуя предложение президента Азербайджана, озаглавленное «шестисторонний формат сотрудничества на Кавказе», Зариф заявил о готовности Исламской Республики Иран оказывать помощь и сотрудничать во всех областях, которые будут способствовать установлению мира, стабильности и спокойствия в регионе.

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =