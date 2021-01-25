МИД: Мы не допустим реорганизации ИГИЛ

Саид Хатибзаде сегодня утром на пресс-конференции заявил, что региональная политика Ирана не изменилась. «Мы считаем, что предлагаемый нами механизм является хорошим предложением и хорошей основой для сотрудничества. Если Саудовская Аравия выйдет из порочного круга насилия и сотрудничества с внерегиональными странами, и это отразится в речи и поведении Эр-Рияда, мы предпримем более эффективные шаги.

«Мы видим, что ежедневные бомбардировки в Йемене продолжаются, хотя они говорят о мире в Йемене или о том, что в последние дни Трамп включил одну из йеменских группировок в список террористов. В то же время они говорят о том, что Эр-Рияд готов решить региональные вопросы, - отметил он.

«Мы не увидели ничего нового по поводу ядерной сделки. Мы уже заявляли о своей позиции ранее, и она заключается в том, что мы должны увидеть отмену санкций и эффективное выполнение соглашения Соединенными Штатами и другими сторонами. Пока этого не произойдет, Иран также не предпримет шаги" - добавил он.

По его словам, "Для Ирана естественно, что если другая сторона будет придерживаться своих обязательств и вернуться к условиям до выхода из ядерной сделки, меры по смягчению последствий Ирана будут обратимы. Мы слышали много разговоров, теперь пора действовать".