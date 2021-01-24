Иранские документальные фильмы попали в конкурс «Big Sky»

Документальные фильмы «The Snow Calls» режиссера Марджана Хосрави, «Дети Хуняра» режиссера Армана Голипура Даштаки, «У лошади больше крови, чем у человека» режиссера Аболфазла Талуни и «Святой хлеб» режиссера Рахима Дабихи попали в конкурс Международного фестиваля документального кино «Big Sky».

Международный фестиваль пройдет с 19-го по 28-е февраля по режиме онлайн.

В этом году в рамках кинофестиваля будут представлены 27 полнометражных и 50 короткометражных документальных фильмов.