24 янв. 2021 г., 20:07
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News Code: 84197582
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Иранские документальные фильмы попали в конкурс «Big Sky»

Иранские документальные фильмы попали в конкурс «Big Sky»

Тегеран, 24 января. ИРНА — Четыре иранских документальных фильма попали в конкурс Международного фестиваля документального кино «Big Sky».

Документальные фильмы «The Snow Calls» режиссера Марджана Хосрави, «Дети Хуняра» режиссера Армана Голипура Даштаки, «У лошади больше крови, чем у человека» режиссера Аболфазла Талуни и «Святой хлеб» режиссера Рахима Дабихи попали в конкурс Международного фестиваля документального кино «Big Sky».

Международный фестиваль пройдет с 19-го по 28-е февраля по режиме онлайн.

В этом году в рамках кинофестиваля будут представлены 27 полнометражных и 50 короткометражных документальных фильмов.

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