Рухани: экономические связи Ирана вступают в новую фазу

Об этом заявил Рухани на 196-м заседании Координационного экономического штаба правительства в воскресенье.
Он сказал, что очевидно, что побежденный враг экономической войны стремится нарушить экономическое спокойствие страны.
Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране стремительно улучшается, но для поддержания такого развития необходимы спокойствие и мир на рынке.
По его словам, враги пытаются сделать победу Ирана в экономической войне бесплодной.
Президент Ирана отметил, что враги пытаются остановить или замедлить положительную экономическую тенденцию в Иране с помощью широкой пропаганды и психологической войны.
Ссылаясь на поражение в экономической войне бывшего президента США Дональда Трампа, президент Рухани подчеркнул, что взгляды на торговые стороны Ирана изменились, и экономические отношения страны вступают в новую фазу.
Он напомнил, что каждый должен помогать управлять чувствительными рынками, такими как валютные, в рамках политики центрального банка для достижения желаемого баланса.
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