Рухани: экономические связи Ирана вступают в новую фазу

Об этом заявил Рухани на 196-м заседании Координационного экономического штаба правительства в воскресенье.

Он сказал, что очевидно, что побежденный враг экономической войны стремится нарушить экономическое спокойствие страны.

Он подчеркнул, что экономическая ситуация в стране стремительно улучшается, но для поддержания такого развития необходимы спокойствие и мир на рынке.

По его словам, враги пытаются сделать победу Ирана в экономической войне бесплодной.

Президент Ирана отметил, что враги пытаются остановить или замедлить положительную экономическую тенденцию в Иране с помощью широкой пропаганды и психологической войны.

Ссылаясь на поражение в экономической войне бывшего президента США Дональда Трампа, президент Рухани подчеркнул, что взгляды на торговые стороны Ирана изменились, и экономические отношения страны вступают в новую фазу.

Он напомнил, что каждый должен помогать управлять чувствительными рынками, такими как валютные, в рамках политики центрального банка для достижения желаемого баланса.