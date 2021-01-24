24 янв. 2021 г., 16:33
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News Code: 84197372
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Нефтяная, газовая и нефтехимическая промышленности Ирана нейтрализовали санкции США

Нефтяная, газовая и нефтехимическая промышленности Ирана нейтрализовали санкции США

Тегеран, 24 января. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил в воскресенье, что иранская нефтегазовая и нефтехимическая промышленности буквально нейтрализовали санкции США, и что министерство нефти может увеличить экспорт нефти и нефтепродуктов в четыре раза и побить предыдущие рекорды.

Выступая в кулуарах 25-й Международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии (22-25 января), Джахангири сказал, что из-за пандемии коронавируса многие не могут посетить выставки.

По его словам, этой выставки достаточно для тех, кто думает о будущем развития и прогресса Ирана.

"После введения санкций Иран потерял 100 миллиардов долларов своих доходов, но Министерство нефти смело преодолело рецессию в экспорте нефти", указал он.

Отметив, что Иран является одним из крупнейших источников нефти и газа в мире, он добавил, что Иран в ближайшее время будет владеть лицензиями, производимыми иранскими учеными и инженерами, некоторые продукты которых доступны только определенным компаниям в мире.

По его словам, производство компрессоров и турбин - это честь для страны, добавив, что никто не думает, что страна может реализовать такие огромные проекты, находясь под самыми суровыми санкциями.

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